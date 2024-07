17.07.2024 10:29 Erst bettelt er, dann schlägt er zu! Fahrgast in S5 angegriffen

Am späten Dienstagabend hat ein 28-jähriger Bettler einen Fahrgast in einer fahrenden S5 in Richtung Wilhelmsburg geschlagen.

Von Ella Krum

Hamburg - Erschreckender Vorfall am späten Dienstagabend in einer fahrenden S5 in Richtung Wilhelmsburg! Bei einem Bedrohungs-Vorfall in der S5 ist ein Mann leicht verletzt worden. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa Nach Angaben der Bundespolizei soll ein 28-Jähriger einen 38-jährigen Fahrgast zunächst um Kleingeld angebettelt haben, woraufhin ein Streit zwischen den Männern ausgebrochen sei. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige ein Cuttermesser aus seiner Hosentasche gezogen und den Fahrgast bedroht haben. Dieses steckte der 28-Jährige nach Angaben von Zeugen kurze Zeit später jedoch wieder weg. Dem Fahrgast schlug er allerdings mit der Hand ins Gesicht! Hamburg Mehr Platz für Fußgänger und weniger Verkehr: Jungfernstieg wird zur Einbahnstraße Als das leicht verletzte Opfer die Polizei verständigte, soll der Tatverdächtigte erneut sein Messer gezogen und damit gedroht haben. Beim Verlassen der S-Bahn am Bahnhof Wilhelmsburg wurde der 28-Jährige dann vorläufig festgenommen und ins Revier am Hamburger Hauptbahnhof gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille, wie die Polizei mitteilte. Anschließend wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.



