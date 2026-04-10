1,6 Tonnen Kokain in Bananenlieferung gefunden: Drogen haben Wert von knapp 30 Millionen Euro

Hamburg - Schwerer Schlag gegen die Drogenmafia ! Der Zoll hat in einem Container im Hamburger Hafen 1,6 Tonnen Kokain sichergestellt. Der Wert der Lieferung: rund 30 Millionen Euro!

Der Zoll hat im Hamburger Hafen 1,6 Tonnen Kokain im Wert von rund 30 Millionen Euro sichergestellt. © Zollfahndungsamt Hamburg

Wie ein Sprecher am Freitag erklärte, hatte es Mitte März einen Hinweis aus dem Hafensicherheitszentrum Hamburg (HSZ) gegeben. Daraufhin wurden mehrere Container aus Ecuador kontrolliert.

Bei einem Container zeigte sich eine Auffälligkeit, die auf eine illegale Beiladung hindeutete. Bei einer genaueren Überprüfung fanden die Ermittler 1600 Kokainpakete, die einen Wert von knapp 30 Millionen Euro haben.

"Den Ermittlerinnen und Ermittlern der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift aus Zoll und Polizei in Hamburg ist hier ein empfindlicher Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen", erklärte Tino Igelmann (52), Leiter des Zollkriminalamtes.