Mit abgebrochener Glasflasche angegriffen: Mann schwer verletzt

Hamburg - Bei einem Angriff mit einer Glasflasche ist ein Mann am Sonntagnachmittag am Hamburger Bahnhof Sternschanze schwer verletzt worden.

Am Bahnhof der Sternschanze wurde ein Mann mit einer Flasche schwer verletzt. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen, drei weitere Tatverdächtige sind noch auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Am Nachmittag habe es eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den vier Personen gegeben.