Mit abgebrochener Glasflasche angegriffen: Mann schwer verletzt

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Der Mann ist schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht noch nach drei Tatverdächtigen.

Von Jennifer Brückner

Hamburg - Bei einem Angriff mit einer Glasflasche ist ein Mann am Sonntagnachmittag am Hamburger Bahnhof Sternschanze schwer verletzt worden.

Am Bahnhof der Sternschanze wurde ein Mann mit einer Flasche schwer verletzt. (Symbolbild)
Am Bahnhof der Sternschanze wurde ein Mann mit einer Flasche schwer verletzt. (Symbolbild)  © Christian Charisius/dpa

Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen, drei weitere Tatverdächtige sind noch auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Am Nachmittag habe es eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den vier Personen gegeben.

Er sei mit einer Glasflasche bedroht worden - bei einem Angriff sei diese dann gebrochen und habe die Verletzungen verursacht.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein aktueller Zustand sei stabil, teilte die Polizei mit.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

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