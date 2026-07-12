Streit auf Stadtteilfest eskaliert: Mann mit Schnittverletzung im Krankenhaus

Hamburg - Beim Stadtteilfest in Hamburg -Bergedorf ist am Sonntag ein Streit ausgebrochen. Eine Person musste ins Krankenhaus.

Der Tatort wurde abgesperrt, das Fest aber fortgesetzt. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, soll es gegen 17.10 Uhr zu der Auseinandersetzung gekommen sein.

Ein Mensch habe dabei "eher oberflächliche Schnittverletzungen" erlitten, so der Sprecher. Die Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Angaben zu Geschlecht und Alter konnte die Polizei noch nicht machen, auch nicht zur Anzahl der am Streit beteiligten Personen.

Mehrere unbekannte Personen wurden zur Dienststelle gebracht. Ob es sich dabei um Beschuldigte, Zeugen oder Geschädigte handelte, konnte der Sprecher nicht sagen.