Mädchen (†15) tot in Wohnung gefunden: Haftbefehl gegen die Mutter!
Hamburg - In der Nacht zu Sonntag wurde eine vermisste 15-Jährige in Hamburg tot aufgefunden. Ihre Mutter wurde vorläufig festgenommen und kam am Montag in Untersuchungshaft.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wohnte die Jugendliche nach bisherigen Erkenntnissen in einer Jugendgruppe und wurde von Verantwortlichen der Einrichtung am Samstagabend als vermisst gemeldet.
Das Mädchen kehrte nach einem Aufenthalt bei ihrer Mutter nicht wie vereinbart zurück.
Im Rahmen der Suchmaßnahmen überprüfte die Polizei auch die Wohnung der Mutter in Bramfeld. Dort fanden die Beamten die leblose 15-Jährige in ihrem Kinderzimmer.
Ihr Körper wies Spuren massiver Gewalteinwirkung auf. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten nur noch ihren Tod feststellen.
Mutter möglicherweise psychisch erkrankt
Die 43-jährige Mutter wurde in der Wohnung vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Untersuchungsgefängnis überführt. Am Montagvormittag hat ein Haftrichter einen Haftbefehl gegen die Frau erlassen. Laut Mitteilung der Polizei könnte die 43-Jährige möglicherweise psychisch erkrankt sein.
Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen in der Nacht zu Sonntag übernommen. In Abstimmung mit der Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen die Mordkommission.
Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung am 12. Juli um 18.24 Uhr, aktualisiert am 13. Juli um 14.11 Uhr.
Titelfoto: Citynewstv