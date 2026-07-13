Mädchen (†15) tot in Wohnung gefunden: Haftbefehl gegen die Mutter!

Hamburg - In der Nacht zu Sonntag wurde eine vermisste 15-Jährige in Hamburg tot aufgefunden. Ihre Mutter wurde vorläufig festgenommen und kam am Montag in Untersuchungshaft.

Die 15-Jährigen wurde in diesem Mehrfamilienhaus in Bramfeld tot aufgefunden. © Citynewstv

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wohnte die Jugendliche nach bisherigen Erkenntnissen in einer Jugendgruppe und wurde von Verantwortlichen der Einrichtung am Samstagabend als vermisst gemeldet.

Das Mädchen kehrte nach einem Aufenthalt bei ihrer Mutter nicht wie vereinbart zurück.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen überprüfte die Polizei auch die Wohnung der Mutter in Bramfeld. Dort fanden die Beamten die leblose 15-Jährige in ihrem Kinderzimmer.

Ihr Körper wies Spuren massiver Gewalteinwirkung auf. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten nur noch ihren Tod feststellen.