24-Jähriger vor Shisha-Bar erschossen: Polizei nimmt Schützen fest

Hamburg - Ermittlungserfolg: Nach den tödlichen Schüssen auf einen 24-Jährigen vor einer Shisha-Bar in Hamburg hat die Polizei am gestrigen Mittwochabend den mutmaßlichen Schützen festgenommen.

Vor dieser Shisha-Bar in Hamburg-Sasel wurde am Sonntagabend ein 24-Jähriger erschossen. Am gestrigen Mittwoch nahm die Polizei den mutmaßlichen Schützen fest. © Citynews.tv

Demnach rückte ein 30-jähriger Mann in den Fokus der Ermittlungen, der mit anderen Personen in einem Wagen vom Tatort geflüchtet war. Er gilt als dringend tatverdächtig, erklärte die Polizei am Donnerstag.

Der mutmaßliche Todesschütze wurde am Mittwochabend von Zielfahndern und Spezialeinheiten in der Nähe seiner Wohnanschrift im Stadtteil Heimfeld festgenommen. Am Donnerstag kommt er vor einen Haftrichter.

Am Sonntagabend war das 24-jährige Opfer beim Verlassen der Shisha-Bar an der Saseler Chaussee von mehreren Schüssen getroffen und tödlich verletzt worden.

Wenig später waren vier Verdächtige im Alter zwischen 22 und 30 Jahren festgenommen, kurz darauf aber wieder entlassen worden. Der Verdacht hatte sich nicht bestätigt.