400 Kilo Heroin im Hamburger Hafen entdeckt: Durchsuchungen in Niedersachsen

Hamburg - Nachdem Zollbeamte bei einer Kontrolle 400 Kilogramm Heroin entdeckt hatten, folgten nun weitere Durchsuchungen in Niedersachsen .

In der abgerollten Druckrolle sind die Heroin-Pakete deutlich erkennbar. © Zollfahndungsamt Hannover

Bei einer Kontrolle im Hamburger Hafen am 5. Dezember 2025 hatten Zollbeamte das Heroin beschlagnahmt.

Ein Seecontainer aus Singapur wurde dabei vom Hauptzollamt Hamburg näher überprüft. Dieser sollte mit Papierrollen für die Druckindustrie beladen sein, teilte das Zollfahndungsamt Hannover mit.

Eine Röntgenkontrolle des Containers machte Auffälligkeiten erkennbar, die darauf hindeuteten, dass in der Hälfte der Rollen mit Druckerpapier rechteckige Pakete enthalten waren, so die Angaben vom Zoll.

Als die Zollbeamten mehrere der Hundert Kilogramm schweren Papierrollen abrollten, kam das Heroin zum Vorschein. Insgesamt 400 Einzelverpackungen seien vom Zoll beschlagnahmt worden.

Nach weiteren intensiven Ermittlungen durchsuchten Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Hannover am vergangenen Mittwoch nun verschiedene Wohn- und Geschäftsräume in Bremen, Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck.