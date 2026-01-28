400 Kilo Heroin im Hamburger Hafen entdeckt: Durchsuchungen in Niedersachsen
Hamburg - Nachdem Zollbeamte bei einer Kontrolle 400 Kilogramm Heroin entdeckt hatten, folgten nun weitere Durchsuchungen in Niedersachsen.
Bei einer Kontrolle im Hamburger Hafen am 5. Dezember 2025 hatten Zollbeamte das Heroin beschlagnahmt.
Ein Seecontainer aus Singapur wurde dabei vom Hauptzollamt Hamburg näher überprüft. Dieser sollte mit Papierrollen für die Druckindustrie beladen sein, teilte das Zollfahndungsamt Hannover mit.
Eine Röntgenkontrolle des Containers machte Auffälligkeiten erkennbar, die darauf hindeuteten, dass in der Hälfte der Rollen mit Druckerpapier rechteckige Pakete enthalten waren, so die Angaben vom Zoll.
Als die Zollbeamten mehrere der Hundert Kilogramm schweren Papierrollen abrollten, kam das Heroin zum Vorschein. Insgesamt 400 Einzelverpackungen seien vom Zoll beschlagnahmt worden.
Nach weiteren intensiven Ermittlungen durchsuchten Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Hannover am vergangenen Mittwoch nun verschiedene Wohn- und Geschäftsräume in Bremen, Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck.
Gefundenes Heroin sei 32 Millionen Euro wert
Der Fund sei eine der "größten Einzelsicherstellungen an Heroin in Deutschland in den letzten Jahren". Laut Angaben des Zolls hätte das Heroin einen Straßenverkaufswert von ungefähr 32 Millionen Euro.
Bei der Durchsuchung am Mittwoch habe der Zoll unter anderem elektronische Beweismittel sichergestellt.
Aus ermittlungstaktischen Gründen konnten die Informationen erst jetzt bekannt gegeben werden.
Titelfoto: Bildmonatge: Zollfahndungsamt Hannover (2)