Sie schmuggelten 4,6 Tonnen Kokain: 11 Urteile gefallen

Von Bernhard Sprengel Hamburg - In einem Prozess um den Schmuggel von 4,6 Tonnen Kokain hat das Landgericht Hamburg zehn Angeklagte zu langen Haftstrafen verurteilt. Ein elfter Angeklagter wurde freigesprochen.

Seit Mitte 2025 mussten sich elf Angeklagte wegen Drogenschmuggels vor dem Hamburger Landgericht verantworten. © Marcus Brandt/dpa Die höchste Strafe erhielt ein 45-Jähriger, der nach Überzeugung der Strafkammer die beiden Container mit jeweils mehr als zwei Tonnen Kokain als Lastwagenfahrer aus einem Containerterminal im Hafen holte. Als Einziger wurde er wegen Drogenbesitzes schuldig gesprochen, und nicht nur wegen Beihilfe zur Einfuhr und zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Er bekam zwölf Jahre Haft. Die hohen Strafen für die Helfer der nicht vor Gericht stehenden Hintermänner erklärte der Vorsitzende Richter Thorsten Schmidt so: "Die Menge ist enorm." Im ersten Fall ging es um 2520 Kilo Kokain, die Mitte Mai 2024 in einem Container aus Ecuador nach Hamburg gekommen sein sollen. Der Verbleib des Rauschgifts konnte nicht aufgeklärt werden. "Wir gehen davon aus, dass die Drogen in Europa in Verkehr gekommen sind", sagte der Richter. Das Kokain in diesem Container habe die juristisch als gering zu bewertenden Menge um das 400.000-fache überschritten.

Ein 61-Jähriger war die "Schlüsselfigur"