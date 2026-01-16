Raubüberfall auf Juwelier: Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern
Hamburg - Polizei im Großeinsatz: Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg hat es am Freitagnachmittag einen Raubüberfall auf einen Juwelier gegeben.
Gegen 13.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Veringstraße gerufen, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.
"Die Täter sind nach der Tat mit einem Pkw geflüchtet", erklärte der Sprecher weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren drei maskierte Unbekannte mit einem Auto vor das Geschäft, betraten dieses anschließend und bedrohten einen 34-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Nachdem sie diesen gefesselt hatten, flüchteten sie mit ihrer Beute mit einem dunkelblauen Pkw in unbekannte Richtung.
Wie die Polizei mitteilte, handle es sich bei dem Diebesgut vermutlich um Schmuckstücke. Die Einsatzkräfte fahnden nun nach den Tätern. Zeitweise seien rund 20 Streifenwagen im Einsatz gewesen. Auch der Polizeihubschrauber "Libelle" war mit in der Luft.
Nach bewaffnetem Raubüberfall: Polizei bittet um Hinweise
Ein Zeuge wurde zuvor auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:
- Täter 1: circa 1,80 bis 1,90 m groß, bekleidet mit einem grauen Pullover, einer dunkelblauen Jeans sowie schwarzer Kopfbedeckung, trug braune Schuhe und einen dunklen Gürtel
- Täter 2: bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer hellbraunen Cargohose sowie braunen Schuhen, trug eine graue Cap und führte eine Sporttasche mit sich
- Täter 3: bekleidet mit dunkler Oberbekleidung, einer hellblauen Cargohose und braunen Schuhen
Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.
Erstmeldung um 15.48 Uhr, aktualisiert um 16.51 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters