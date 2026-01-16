Raubüberfall auf Juwelier: Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Hamburg - Polizei im Großeinsatz: Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg hat es am Freitagnachmittag einen Raubüberfall auf einen Juwelier gegeben.

Am Freitagnachmittag gab es einen Raubüberfall in einem Hamburger Juweliergeschäft. © NEWS5 / Sebastian Peters

Gegen 13.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Veringstraße gerufen, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

"Die Täter sind nach der Tat mit einem Pkw geflüchtet", erklärte der Sprecher weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren drei maskierte Unbekannte mit einem Auto vor das Geschäft, betraten dieses anschließend und bedrohten einen 34-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Nachdem sie diesen gefesselt hatten, flüchteten sie mit ihrer Beute mit einem dunkelblauen Pkw in unbekannte Richtung.

Wie die Polizei mitteilte, handle es sich bei dem Diebesgut vermutlich um Schmuckstücke. Die Einsatzkräfte fahnden nun nach den Tätern. Zeitweise seien rund 20 Streifenwagen im Einsatz gewesen. Auch der Polizeihubschrauber "Libelle" war mit in der Luft.

