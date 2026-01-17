Zeugen entdecken flüchtigen Einbrecher: Polizei fahndet mit Großaufgebot

Hamburg - Polizeieinsatz in der Hansestadt : Am Samstagabend wurde im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Papenhuder Straße eingebrochen.

In Hamburg wurde am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. © Christoph Seemann

Ob es nur einen Täter gab oder dieser noch Komplizen hatte, ist derzeit nicht bekannt, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Mindestens ein Täter sei von Zeugen auf der Straße gesehen worden, woraufhin diese die Polizei alarmierten.

Außerdem konnten die Zeugen den Einsatzkräften die Fluchtrichtung mitteilen. Mit einem Großaufgebot fahnden die Beamten nun nach einem oder mehreren Tätern.