Mann verschafft sich gewaltsam Zutritt! Zugbegleiter wird zu Boden gestoßen und verletzt

Hamburg - Tätlicher Angriff in Hamburg ! Am Sonntag hat sich ein 31-Jähriger gewaltsam Zutritt zu einem Zug im Hauptbahnhof verschafft. Ein Zugbegleiter (59) wurde dabei verletzt.

Am Bahnhof Harburg nahm die Bundespolizei den Metronom-Zug in Empfang. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. (Symbolfoto) © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wie die Bundespolizei mitteilte, versuchte der Mann gegen 19.15 Uhr an Gleis 12, einen bereits für die Abfahrt abgefertigten Metronom noch zu besteigen. Der Zugbegleiter verwehrte ihm den Zutritt, was der 31-Jährige jedoch nicht akzeptieren wollte.

Er versetzte dem Mitarbeiter einen so heftigen Stoß, dass dieser vom Eingangsbereich ins Zuginnere stürzte und zu Boden fiel! Dabei erlitt er Schürfwunden am Arm und klagte auch später noch über Schmerzen. Behandelt werden musste er aber nicht.

Die daraufhin alarmierten Bundespolizisten warteten im Bahnhof Harburg auf den Metronom und nahmen den gewalttätigen Mann in Empfang.

Seine Personaldaten wurden festgestellt und er wurde von der Weiterfahrt ausgeschlossen.