Älterer Herr verstirbt nach Prügelei in Hamburg: Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

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In Eidelstedt gerieten zwei Männer in Streit. Ein 79-Jähriger wurde verletzt und verstarb. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Streit mit schrecklichen Folgen: Am Freitagabend prügelten sich zwei Männer in Hamburg-Eidelstedt. Einer der Männer verstarb an den schweren Verletzungen, der andere flüchtete.

Polizei und Retter eilten zum Ort des Geschehens, für den älteren Herrn konnten sie aber nicht mehr viel tun. (Symbolbild)
Polizei und Retter eilten zum Ort des Geschehens, für den älteren Herrn konnten sie aber nicht mehr viel tun. (Symbolbild)  © Bodo Marks/dpa

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, geriet nach bisherigen Erkenntnissen ein 79-jähriger Mann mit einem bislang Unbekannten in einer Gaststätte in Streit. Im weiteren Verlauf kam es vor dem Lokal zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern. Dabei stürzte der 79-Jährige und verletzte sich lebensgefährlich.

Daraufhin flüchtete der Unbekannte über die Holsteiner Chaussee in Richtung Wiebischenkamp.

Vor Ort versorgten Rettungskräfte und ein Notarzt den Verletzten. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der 79-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der Mann kurz darauf.

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Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen. Deswegen bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat den Tatverdächtigen gesehen?

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

  • männlich
  • ungefähr 30 Jahre alt
  • schlanke Statur
  • "südländische" Erscheinung
  • kurze schwarze Haare
  • Vollbart
  • trug eine knielange schwarze Hose, ein dunkles T-Shirt und schwarze Schuhe

Vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst die ersten Ermittlungen. Noch am selben Abend führte die Mordkommission, in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg, die Ermittlungen fort.

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Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden. Außerdem werden Informationen an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa

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