Älterer Herr verstirbt nach Prügelei in Hamburg: Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Hamburg - Streit mit schrecklichen Folgen: Am Freitagabend prügelten sich zwei Männer in Hamburg-Eidelstedt. Einer der Männer verstarb an den schweren Verletzungen, der andere flüchtete.

Polizei und Retter eilten zum Ort des Geschehens, für den älteren Herrn konnten sie aber nicht mehr viel tun. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, geriet nach bisherigen Erkenntnissen ein 79-jähriger Mann mit einem bislang Unbekannten in einer Gaststätte in Streit. Im weiteren Verlauf kam es vor dem Lokal zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern. Dabei stürzte der 79-Jährige und verletzte sich lebensgefährlich.

Daraufhin flüchtete der Unbekannte über die Holsteiner Chaussee in Richtung Wiebischenkamp.

Vor Ort versorgten Rettungskräfte und ein Notarzt den Verletzten. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der 79-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der Mann kurz darauf.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen. Deswegen bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.