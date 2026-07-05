SEK rückt aus: Einbrecher sorgt für Großeinsatz in Hamburg

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Wegen eines Einbrechers rückten Polizei und SEK am Sonntag nach Hamburg-Billstedt aus. Sie sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Jana Steger

Hamburg - Großeisatz in der Hansestadt: Am Sonntagabend rückten Einsatzkräfte der Polizei in den Hamburger Stadtteil Billstedt aus. Auch das SEK ist vor Ort.

Polizei und SEK rückten am Sonntag nach Hamburg-Billstedt aus. Der Einsatz lief am Abend noch.
Polizei und SEK rückten am Sonntag nach Hamburg-Billstedt aus. Der Einsatz lief am Abend noch.  © Lars Ebner

Der Einsatz spielt sich derzeit im Archsumer Weg ab, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Grund für das Großaufgebot: ein Einbrecher. Weitere Details zu dem Vorfall konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Einbrecher offenbar bewaffnet sein soll.

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Bilder von vor Ort zeigen eine abgesperrte Straße sowie zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch das Spezialeinsatzkommando.

Wie lange der Einsatz noch andauern wird, konnte der Sprecher am Sonntagabend nicht beantworten. Viele Fragen bleiben derzeit noch offen. Auch, ob Personen verletzt wurden oder Gegenstände entwendet wurden, ist nicht bekannt.

Titelfoto: Lars Ebner

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