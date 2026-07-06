Blitzeinbruch beim Juwelier: Täter weiterhin auf der Flucht, Polizei bittet um Hilfe

Hamburg - In der Nacht zu Montag sind Einbrecher in Hamburg -Harburg mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gerast. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher verschafften sich mit einer rabiaten Methode Zugang zum Geschäft. © Lenthe-Medien

Gegen 3 Uhr wurden die Anwohner in der Moorstraße durch gewaltigen Lärm aus dem Schlaf gerissen.

Einbrecher waren mit einem Wagen in die Front eines Juweliergeschäfts gerast, um sich Zutritt zu dem Laden zu verschaffen, bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Ein weiterer Zeuge sah daraufhin vier bis fünf maskierte männliche Personen, die anschließend mit Taschen das Geschäft verließen und in zwei Fahrzeuge, einen schwarzen BMW und einen grauen VW Golf, in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Drohne ein, diese blieb jedoch erfolglos.