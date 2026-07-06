Blitzeinbruch beim Juwelier: Täter weiterhin auf der Flucht, Polizei bittet um Hilfe
Hamburg - In der Nacht zu Montag sind Einbrecher in Hamburg-Harburg mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gerast. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 3 Uhr wurden die Anwohner in der Moorstraße durch gewaltigen Lärm aus dem Schlaf gerissen.
Einbrecher waren mit einem Wagen in die Front eines Juweliergeschäfts gerast, um sich Zutritt zu dem Laden zu verschaffen, bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.
Ein weiterer Zeuge sah daraufhin vier bis fünf maskierte männliche Personen, die anschließend mit Taschen das Geschäft verließen und in zwei Fahrzeuge, einen schwarzen BMW und einen grauen VW Golf, in unbekannte Richtung flüchteten.
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Drohne ein, diese blieb jedoch erfolglos.
Nach Einbruch beim Juwelier: Polizei findet verlassenen VW
Lediglich den verlassenen VW stellten die Beamten im Stadtteil Neuland sicher. Wie die Beamten am Nachmittag mitteilten, sollen die Unbekannten bei dem Vorfall offenbar Schmuck gestohlen haben. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass die verwendeten Fahrzeuge zuvor im Bereich Seevetal (Niedersachsen) gestohlen wurden.
In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.
Erstmeldung um 7.45 Uhr, aktualisiert um 14.55 Uhr.
Titelfoto: Lenthe-Medien