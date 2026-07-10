Ehemaliger "DSDS"-Kandidat soll Mädchen in Hamburg missbraucht haben

Hamburg - Schreckliche Tat im Hamburger Stadtteil St. Georg! In der Nähe des Hauptbahnhofs wurde am vergangenen Sonntagnachmittag ein zwölf Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht.

Der Tatverdächtige soll noch kurz geflüchtet sein, konnte dann aber schnell von der Hamburger Polizei gestellt werden. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass es einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines Sexualdelikts gegeben hat.

BILD berichtete, dass der Täter das Mädchen zuerst angesprochen und sich dann an der Zwölfjährigen vergangen haben soll. Das Mädchen habe noch mit einem bestimmten Handzeichen, dem sogenannten "Signal for Help", auf sich aufmerksam machen können. Passanten sollen das Zeichen erkannt und daraufhin die Polizei alarmiert haben.

Mehrere Streifenwagen seien zum Tatort geeilt, dann wurde der Tatverdächtige festgenommen.

"Auf Ihre Anfrage können wir bestätigen, dass das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 06.07.2026 einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines Sexualdelikts erlassen hat", teilte Oberstaatsanwältin Melina Traumann gegenüber TAG24 mit.