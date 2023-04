Amoklauf in Hamburg: Philipp F. (†35) hielt sich offenbar für "auserwählt"

Hamburg - Am 9. März tötete Philipp F. (35) bei einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg sieben Menschen und anschließend sich selbst - er hielt sich offenbar für "auserwählt" von Gott. Das legen gemeinsame Recherchen des "funk"-Formats "STRG_F" und t-online nahe.

Philipp F. (35) erschoss am 9. März 2023 in einem Gebäude der Zeugen Jehovas sieben Menschen und sich selbst. © Jonas Walzberg/dpa

Demnach habe ein psychiatrisches Gutachten, das nach dem Amoklauf von den ermittelnden Behörden in Auftrag gegeben wurde und "STRG_F" vorliegt, ergeben, dass der Schütze offenbar unter einer Persönlichkeitsstörung "mit narzisstischen Anteilen" litt.

Das Gutachten basiere dabei auf der Analyse des Buches, das F. kurz vor der Tat veröffentlicht hatte. Noch unklar sei, ob er auch an einer Form der Schizophrenie litt, mit der möglicherweise Wahnvorstellungen und Halluzinationen einhergingen.

Weiteren Aufschluss über seinen psychischen Zustand könnte nun ein Interview mit einer Sexarbeiterin geben, zu der F. offenbar ging, und der er sein Buch gewidmet haben könnte. Große Teile des Buches handelten demnach, neben religiösen Abhandlungen, von Prostitution.

Konkret beschreibe F. in dem Buch seine Vorstellungen, wie Religiosität und Prostitution in Einklang gebracht werden könnten. So erlaube Gott nur Männern von "hohem Rang" den Sex mit einer Prostituierten und man gehöre nur zu den "Auserwählten", wenn die Sexarbeiterin den Besuch auch genieße.

Vor diesem Hintergrund konnte "STRG_F" eine Sexarbeiterin ausfindig machen, die nach eigener Aussage dreimal von F. in einem Hamburger Bordell besucht wurde. Im Interview erklärte die Frau, dass es dem Amokläufer sehr wichtig gewesen sei, dass sie auch "Spaß habe".