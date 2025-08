Auto ausgebremst und dann brutal ausgeraubt: Zwei Männer verletzt, Täter auf Flucht

Hamburg - Am Freitagabend wurden zwei junge Männer in Hamburg brutal ausgeraubt und zusammengeschlagen. Die Täter sind auf der Flucht.

Alles in Kürze

Die Täter schlugen auf das Fahrzeug und die Männer ein. © André Lenthe Fotografie

Um kurz vor 22 Uhr kam es zu der erschreckenden Tat in der Lassallestraße in Hamburg-Wilstorf. Zunächst seien zwei Männer in ihrem VW ausgebremst worden, teilte ein Sprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mit.

Als der Wagen zum Stehen kam, schlugen mehrere Täter auf das Fahrzeug und die Insassen ein.

Ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger, die sich in dem Auto befanden, wurden durch die körperliche Einwirkung verletzt.

Die Männer wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt.