Angst vor Angriffen in der Silvesternacht: Polizei appelliert an Hamburger

Die Hamburger Polizei hofft darauf, dass die Silvesternacht friedlich und ohne Angriffe auf Einsatzkräfte verläuft. (Archivfoto) © Clemens Heidrich/dpa

Die Beamten gingen in "eine ungewisse Nachtschicht", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Lars Osburg laut Mitteilung. "Randale will niemand. Ich appelliere an alle: Bleiben Sie friedlich, respektvoll und greifen Sie die Einsatz- und Rettungskräfte nicht an."

In den vergangenen Jahren seien Einsatz- und Rettungskräfte mehrmals gezielt mit Pyrotechnik beschossen worden, sagte Osburg.

Auch in der Nacht von 2023 auf 2024 kam es vereinzelt zu solchen Angriffen, wie die Hamburger Polizei damals mitteilte. Die weitaus meisten Menschen feierten den Angaben der Behörde zufolge aber friedlich.