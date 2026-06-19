Anschlag auf CDU-Politiker! Auch Polizist wird Opfer von Linksextremisten

Hamburg - Mutmaßlich Linksextremisten haben in Hamburg einen Buttersäureanschlag auf den Privatwagen des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesinnenministerium, Christoph de Vries (51, CDU ), verübt.

Christoph de Vries (51, CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesinnenministerium, ist Opfer von Linksextremisten geworden. (Archivfoto) © Jonathan Penschek/dpa

Am Donnerstagmorgen habe ein Fahrzeugbesitzer an seiner Luruper Wohnanschrift an seinem Auto einen stark übelriechenden Geruch festgestellt und im Tagesverlauf bei der Polizei angezeigt, erklärte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage, ohne de Vries' Namen zu nennen.

Wegen eines vorliegenden Bekennerschreibens von "FREE ALL ANTIFAS – Feuer und Flamme der Repression!" habe der Staatsschutz Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

In dem im Netz hochgeladenen Statement wird de Vries, der sich "in der Rolle des rechten Kulturkämpfers mit ideologischen Überschneidungen zur AfD" gefalle, ausdrücklich genannt.

In der Nacht zu Donnerstag gab es zudem in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) einen Brandanschlag auf den Privatwagen des Leiters des Hamburger Polizeikommissariats 16. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge, die zuerst berichtet hatte, brannte der Wagen vollständig aus.

Auch dazu bekannten sich die mutmaßlichen Linksextremisten in ihrem Schreiben. Die Polizei erklärte, der Hamburger Staatsschutz sei in engem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein. Die Ermittlungen würden jedoch vom dortigen Staatsschutz geführt.