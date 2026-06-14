War er betrunken? Mann schlägt auf etliche Fahrzeuge ein und wird geschnappt

Hamburg - Das dürfte richtig teuer werden! In der Nacht zu Sonntag hat ein Mann in Hamburg etliche Fahrzeuge beschädigt. Er wurde von der Polizei geschnappt.

Bei etlichen Fahrzeugen beschädigte der Mann die Front- und Seitenscheiben. © HamburgNews/Christoph Seemann

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher des Lagedienstes mit, dass die Einsatzkräfte gegen 2.50 Uhr in die Straße "An der Glinder Au" alarmiert worden waren.

Dort hatte ein Mann an 30 (!) Fahrzeugen für "Beschädigungen unterschiedlichster Art" gesorgt. In erster Linie handelte es sich dabei um Schäden an Front- und Seitenscheiben, so der Sprecher.

Demnach hatte der Chaot mit einem harten Gegenstand zugeschlagen, mutmaßlich mit einem Nothammer.

Ein Zeuge wurde auf den Mann aufmerksam und alarmierte die Polizei, die den Täter schließlich stellen und vorläufig festnehmen konnte.