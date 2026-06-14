Gewalttätige Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen: Feuerwehr muss Polizei unterstützen

Hamburg - In Hamburg sind am Samstagnachmittag mehrere Personen in einen Streit geraten. Eine Person wurde vorläufig festgenommen.

Die Feuerwehr musste die Polizei in Harburg unterstützen. © André Lenthe/Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr in die Wilstorfer Straße gerufen.

Dort waren nach ersten Erkenntnissen vier Personen aneinandergeraten. Bei der Schlägerei wurde eine Person verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzung konnte der Sprecher noch keine Angaben machen.

Ein Tatverdächtiger flüchtete nach der Schlägerei in einen Hinterhof. Da sich die Tür nur nach außen öffnen ließ und dadurch schwer aufzubrechen war, forderten die Beamten die Feuerwehr zur Unterstützung an.

Die Kameraden öffneten die Tür, der Mann wurde auf dem Hinterhof angetroffen und vorläufig festgenommen.