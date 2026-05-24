Auseinandersetzung in Jugendknast eskaliert: Mehrere Mitarbeiter verletzt
Von Jana Steger, Maurice Dirker
Jork - In einem Hamburger Jugendgefängnis sind bei einer Auseinandersetzung zwei Justizmitarbeiter verletzt worden.
Daran seien Insassen beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Was genau vorgefallen ist, wurde am Sonntagvormittag noch nicht mitgeteilt.
Der Zwischenfall ereignete sich den Angaben zufolge am Samstagnachmittag. Demnach handelte es sich um eine kurze Auseinandersetzung, die bereits "anstaltsintern geregelt" worden sei, als die Polizei eintraf.
Auch, dass es sich bei dem Vorfall um einen Ausbruchsversuch handelte, kursierte teilweise in den Medien. Beamte konnten diese Information allerdings nicht bestätigen.
Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam, sei noch unklar. Nach Angaben von "Bild" wurde der angegriffene Justizbeamte und ein weiterer Kollege verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die Polizei nahm den Angaben nach Anzeigen auf und ermittele nun zu den weiteren Hintergründen des Zwischenfalls. Die Hamburger Justizbehörde war für TAG24 bislang nicht zu erreichen.
Auch "White Tiger" sitzt in diesem Gefängnis
Die Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand wird von Hamburg betrieben, liegt aber in Niedersachsen. Sie befindet sich auf einer kleinen Elbinsel kurz hinter der Bundeslandgrenze im Landkreis Stade.
In dem Jugendgefängnis sitzt auch Shahriar J. (21), besser bekannt als "White Tiger". Dieser soll mindestens den Tod eines Kindes auf dem Gewissen haben und sitzt seit Juni 2025 in besagtem Gefängnis.
Anfang des Jahres ging es ihm dort selbst an den Kragen, der Prozess gegen ihn läuft noch.
Erstmeldung um 11.34 Uhr, aktualisiert um 11.49 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters