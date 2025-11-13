Bedrohungslage in Einkaufszentrum! Polizei in Hamburg im Großeinsatz
Hamburg - Großeinsatz der Polizei in einem Hamburger Einkaufszentrum!
Wie die Behörde via X bekannt gab, kommt es im Stadtteil Billstedt aufgrund einer noch nicht näher bekannten Bedrohungslage zu einem Einsatz.
Zahlreiche Kräfte sind derzeit vor Ort und gehen den Hinweisen nach.
Unterstützung erhalten sie aus der Luft von einem Polizeihubschrauber.
Personen, die sich in diesem Bereich aufhalten, werden dazu angehalten, den Aufforderungen der Beamten nachzukommen.
Titelfoto: Lenthe-Medien