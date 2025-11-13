Bedrohungslage in Einkaufszentrum! Polizei in Hamburg im Großeinsatz

In einem Einkaufszentrum im Hamburger Stadtteil Billstedt kommt es derzeit zu einem Großeinsatz der Polizei.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großeinsatz der Polizei in einem Hamburger Einkaufszentrum!

Am Einkaufszentrum in Hamburg-Billstedt läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz.
© Lenthe-Medien

Wie die Behörde via X bekannt gab, kommt es im Stadtteil Billstedt aufgrund einer noch nicht näher bekannten Bedrohungslage zu einem Einsatz.

Zahlreiche Kräfte sind derzeit vor Ort und gehen den Hinweisen nach.

Unterstützung erhalten sie aus der Luft von einem Polizeihubschrauber.

Personen, die sich in diesem Bereich aufhalten, werden dazu angehalten, den Aufforderungen der Beamten nachzukommen.

Titelfoto: Lenthe-Medien

