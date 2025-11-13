Bedrohungslage in Einkaufszentrum! Polizei in Hamburg im Großeinsatz

Hamburg - Großeinsatz der Polizei in einem Hamburger Einkaufszentrum!

Am Einkaufszentrum in Hamburg-Billstedt läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. © Lenthe-Medien

Wie die Behörde via X bekannt gab, kommt es im Stadtteil Billstedt aufgrund einer noch nicht näher bekannten Bedrohungslage zu einem Einsatz.

Zahlreiche Kräfte sind derzeit vor Ort und gehen den Hinweisen nach.