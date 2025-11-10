Geschlagen und gewürgt: Frau reinigt Stolperstein und wird mutmaßlich von Mann attackiert

Hamburg - Eine 63 Jahre alte Frau, die in Hamburg einen Stolperstein gereinigt hat, soll von einem Mann geschlagen und gewürgt worden sein.

Der möglicherweise antisemitische Vorfall soll sich am Sonntagnachmittag im Stadtteil Eidelstedt zugetragen haben. (Symbolfoto) © Sascha Lotz/dpa

Der mögliche Angreifer habe mutmaßlich aus antisemitischen Beweggründen gehandelt, teilte die Hamburger Polizei mit.

Der 71-jährige Verdächtige soll sich antisemitisch geäußert und der filmenden Frau während des Vorfalls am Sonntagnachmittag im Stadtteil Eidelstedt das Handy entrissen haben.

Polizisten bemerkten laut Mitteilung die Auseinandersetzung und stellten die Personalien des Verdächtigen fest. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt nun. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde von einem Rettungsdienst behandelt.