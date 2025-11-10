Geschlagen und gewürgt: Frau reinigt Stolperstein und wird mutmaßlich von Mann attackiert
Hamburg - Eine 63 Jahre alte Frau, die in Hamburg einen Stolperstein gereinigt hat, soll von einem Mann geschlagen und gewürgt worden sein.
Der mögliche Angreifer habe mutmaßlich aus antisemitischen Beweggründen gehandelt, teilte die Hamburger Polizei mit.
Der 71-jährige Verdächtige soll sich antisemitisch geäußert und der filmenden Frau während des Vorfalls am Sonntagnachmittag im Stadtteil Eidelstedt das Handy entrissen haben.
Polizisten bemerkten laut Mitteilung die Auseinandersetzung und stellten die Personalien des Verdächtigen fest. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt nun. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde von einem Rettungsdienst behandelt.
Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau anlässlich des Gedenktags an die Pogromnacht den Stolperstein gereinigt. Am 9. November 1938 brannten überall in Deutschland während der Pogromnacht Synagogen.
Es wurden Geschäfte geplündert und zerstört. Jüdinnen und Juden wurden misshandelt, willkürlich verhaftet und ermordet.
