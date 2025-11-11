Mit Hubschrauber: Polizei sucht flüchtige Täter nach Raubüberfall

Hamburg - Schwerer Raubüberfall in der Hansestadt: Am Dienstag rückte die Polizei nach Hamburg -Altona aus.

Am Dienstag wurde in einen Handyladen in Hamburg-Altona eingebrochen. © NEWS5 / Fabian Höfig

Der Grund: In der Großen Bergstraße wurde ein Handygeschäft überfallen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Weitere Details gab der Sprecher bislang jedoch nicht bekannt. Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen mehrere Personen an dem Überfall beteiligt gewesen sein.

Ob bei dem Raub tatsächlich Gegenstände entwendet oder Personen verletzt wurden, ist ebenfalls nicht bekannt.