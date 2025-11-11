Mit Hubschrauber: Polizei sucht flüchtige Täter nach Raubüberfall
Hamburg - Schwerer Raubüberfall in der Hansestadt: Am Dienstag rückte die Polizei nach Hamburg-Altona aus.
Der Grund: In der Großen Bergstraße wurde ein Handygeschäft überfallen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24.
Weitere Details gab der Sprecher bislang jedoch nicht bekannt. Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen mehrere Personen an dem Überfall beteiligt gewesen sein.
Ob bei dem Raub tatsächlich Gegenstände entwendet oder Personen verletzt wurden, ist ebenfalls nicht bekannt.
Die Polizei fahndet nun mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Auch ein Hubschrauber kam bei der Suche zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.
