Mit Hubschrauber: Polizei sucht flüchtige Täter nach Raubüberfall

Am Dienstag wurde in einen Handyladen in Hamburg-Altona eingebrochen. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

Von Jana Steger

Hamburg - Schwerer Raubüberfall in der Hansestadt: Am Dienstag rückte die Polizei nach Hamburg-Altona aus.

Am Dienstag wurde in einen Handyladen in Hamburg-Altona eingebrochen.
Am Dienstag wurde in einen Handyladen in Hamburg-Altona eingebrochen.  © NEWS5 / Fabian Höfig

Der Grund: In der Großen Bergstraße wurde ein Handygeschäft überfallen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Weitere Details gab der Sprecher bislang jedoch nicht bekannt. Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen mehrere Personen an dem Überfall beteiligt gewesen sein.

Ob bei dem Raub tatsächlich Gegenstände entwendet oder Personen verletzt wurden, ist ebenfalls nicht bekannt.

Die Polizei fahndet nun mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Auch ein Hubschrauber kam bei der Suche zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig

Mehr zum Thema Hamburg Crime: