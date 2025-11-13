Amt macht türkischen Supermarkt dicht: Verdacht auf Gammelfleisch

Hamburg - Am Donnerstag hat ein behördlicher Einsatz in einem Supermarkt in Hamburg -Harburg offenbar gravierende Mängel ans Tageslicht befördert. Der Markt wurde umgehend geschlossen.

Im Fokus der Ermittler standen die Fleischerei und der Bäcker des Marktes. © André Lenthe Fotografie

Gegen 9 Uhr kontrollierten Mitarbeiter der Polizei, der Gewerbe- und Lebensmittelaufsicht, der Bauprüfabteilung des Bezirksamtes Harburg und der Handwerkskammer den Lebensmittelmarkt in der Lüneburger Straße.

Eine Sprecherin der Polizei bestätigte gegenüber TAG24 den Einsatz.

Offenbar waren die Mängel so gravierend, dass die Behörden den Laden umgehend geschlossen haben. Mitarbeiter des Bezirksamtes hätten rote Zettel mit einer offiziellen Nutzungsuntersagung an den Eingängen angebracht, so ein Reporter vor Ort.

Im Fokus der Kontrolle standen demnach die Bäckerei und die Fleischerei des Marktes. Das Fleisch hätten die Mitarbeiter nicht weiter verkaufen dürfen und es sofort entsorgen müssen.

Ein Beamter der Lebensmittelaufsicht habe Proben der sichergestellten Ware auf direktem Wege zu weiteren Untersuchungen ins Gesundheitsamt gebracht. Zudem soll es für die Bäckerei im Markt keine baurechtliche Genehmigung geben.

Nach Angaben des Reporters vor Ort seien frische Waren in Filialen des Unternehmens in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen verteilt worden.