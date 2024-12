30.12.2024 11:51 Betrunkener rastet am Bahnhof aus und schlägt mit Hammer um sich!

Von Bastian Küsel

Hamburg - Die Ermittlungen laufen: Am gestrigen Sonntag hat ein betrunkener Mann (25) an einem Bahnhof in Hamburg randaliert und mit einem Hammer um sich geschlagen! Ein betrunkener Mann (25) hat an einem Bahnhof in Hamburg randaliert und mit einem Nothammer um sich geschlagen. © Fotomontage: Bundespolizeiinspektion Hamburg Wie die Bundespolizei am heutigen Montag mitteilte, wurden die Beamten von einem Zugführer darüber informiert, dass der Mann gegen 22.20 Uhr die Scheibe eines Fernverkehrszuges im Bahnhof Dammtor mit einem geklauten Nothammer beschädigt habe. Anschließend sei er auf den Bahnsteig zu den Gleisen 3 und 4 gelaufen. Dort habe er mit dem Nothammer weiter um sich geschlagen und sieben weitere Glasscheiben beschädigt. Die alarmierte Bundespolizei machte sich mit mehreren Streifen auf den Weg. Der 25-Jährige wurde schließlich am Bahnhof Altona von den Beamten in Empfang genommen, zu Boden gebracht und gefesselt. Der Nothammer wurde sichergestellt. Hamburg Crime Nach tödlichen Schüssen auf Spielplatz: Tatverdächtiger stellt sich selbst Auf dem Revier wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert in Höhe von 0,20 Promille festgestellt. Ein Amtsarzt bestätigte daraufhin seine Gewahrsamsfähigkeit. Der Randalierer, der sich nicht zu der Tat äußerte, musste gegen 3.20 Uhr schließlich wieder entlassen werden. Ihn erwarten nun aber mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Diebstahls und gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

