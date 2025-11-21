Betrunkener will Drogen kaufen und löst Großeinsatz aus
Hamburg - Etliche Streifenwagen und Polizisten mit Maschinenpistolen waren in der Nacht zu Freitag in Hamburg im Einsatz. Auslöser war wohl ein Streit beim Drogenkauf.
Gegen 23.30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, der laut Polizeisprecherin wohl etwas dramatischer klang, als die Lage tatsächlich war. Die Beamten rückten mit zahlreichen Kräften zu dem gemeldeten Vorfall in der Legienstraße aus, konnten aber schnell eine Entwarnung geben.
Statt einer Bedrohungslage trafen sie auf einen stark alkoholisierten Mann, der bei einem mutmaßlichen Drogenkauf mit zwei weiteren Männern in einen Streit geraten war, teilte die Polizei TAG24-Nachfrage mit.
Ganz genau ließ sich der Sachverhalt am Abend allerdings nicht klären. Der Mann sei so betrunken gewesen, dass eine vernünftige Gesprächsführung nicht mehr möglich gewesen sei.
Die Einsatzkräfte fanden bei den beiden anderen Männern eine minimale Menge an Betäubungsmitteln. Laut Sprecherin sei es zu keiner Festnahme gekommen. Offenbar seien die Streithähne einander bekannt gewesen.
Titelfoto: André Lenthe Fotografie