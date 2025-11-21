Bewaffneter Mann raubt Pizzeria aus: Überwachungskamera hält Tat fest

Hamburg - Am späten Donnerstagabend hat ein maskierter Mann eine Pizzeria in Hamburg - Wilstorf ausgeraubt. Der Mitarbeiter bewahrte die Ruhe.

Eine Überwachungskamera filmte die Tat am Donnerstagabend. © Nonstopnews

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, habe der Mann um kurz vor 23 Uhr die Pizzeria in der Mensingstraße betreten.

Die Mitarbeiter waren mit den letzten Arbeiten vor dem Feierabend beschäftigt. Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie der Räuber sofort nach Betreten des Geschäfts eine Schusswaffe zieht und sie auf den 22-jährigen Mitarbeiter im Verkaufsbereich richtet.

Dieser blieb cool und gab dem Mann das Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute auf einem schwarzen E-Scooter in Richtung Jägerstraße.

"Das war natürlich sehr beängstigend für den Mitarbeiter. Der hatte eine Pistole und hat sie auf ihn gerichtet. Da hat natürlich jeder Angst. Er hat alles aus der Kasse genommen und ihm das gegeben. Das war das erste Mal und hoffentlich auch das letzte Mal", so Harun Noori, Inhaber der Pizzeria, gegenüber NonstopMedia.

Er hoffe, dass die Polizei den Täter erwische und er seine Strafe bekomme. "Und dass er nie wieder auf die Idee kommt, so etwas zu machen", so Noori.