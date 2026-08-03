Bewaffneter Raub auf Seniorin: Angehöriger schwer verletzt, Täter auf der Flucht

Hamburg - Schwerer Raubüberfall in Hamburg -Billwerder: Mehrere maskierte Personen sind am Sonntagabend gegen 20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und haben dabei eine 51-jährige Person schwer verletzt.

Am Samstagabend ist es im Hamburger Stadtteil Billwerder zu einem Raubüberfall gekommen. Was genau die Täter erbeutet haben, ist bislang nicht bekannt. © HamburgNews

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, klingelten nach bisherigem Ermittlungsstand zwei unbekannte Frauen unter einem Vorwand an der Haustür eines Einfamilienhauses in Hamburg-Billwerder.

Als die 83-jährige Bewohnerin öffnete, drangen mehrere unbekannte, maskierte Männer gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen.

Im Obergeschoss trafen sie auf einen 51-jährigen Familienangehörigen der Seniorin und forderten unter Gewalteinwirkung sowie unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Wertgegenständen.

Anschließend flüchteten die Räuber mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt und unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe keine.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen, einem Hubschrauber und einem Diensthundeführer führten in der Nacht auf Montag bislang nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.