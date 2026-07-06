Blitzeinbruch beim Juwelier: Täter rasen gegen die Front

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In der Nacht zu Montag sind Einbrecher in Hamburg-Harburg mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gerast. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Von Tobias Bruns

Hamburg - In der Nacht zu Montag sind Einbrecher in Hamburg-Harburg mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gerast. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Die Einbrecher verschafften sich mit einer rabiaten Methode Zugang zum Geschäft.
Die Einbrecher verschafften sich mit einer rabiaten Methode Zugang zum Geschäft.  © Lenthe-Medien

Gegen 3 Uhr wurden die Anwohner in der Moorstraße durch gewaltigen Lärm aus dem Schlaf gerissen.

Einbrecher waren mit einem Wagen in die Front eines Juweliergeschäfts gerast, um sich Zutritt zu dem Laden zu verschaffen. Das bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Laut einem Reporter vor Ort seien vier maskierte Tatverdächtige in den Laden gestürmt, hätten mit Äxten und Hämmern Glasvitrinen zerschlagen und seien nach rund drei Minuten wieder geflüchtet.

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Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Drohne ein, diese blieb jedoch erfolglos.

Die Kriminalpolizei sicherte noch in der Nacht Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Einbrecher erfolgreich waren, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: Lenthe-Medien

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