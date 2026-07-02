Schüsse in Hamburg: Polizei nimmt zwei Männer fest, bittet aber weiter um Hinweise
Hamburg - Am 15. Juni fielen in einem Park in Hamburg Schüsse, ein 45-Jähriger wurde schwer verletzt. Nun wurden zwei Männer vorläufig festgenommen, die Polizei bittet allerdings weiterhin um Hinweise.
Wie die Beamten mitteilten, gerieten durch die Ermittlungen des Landeskriminalamts und des Drogendezernats ein 31-Jähriger und ein 46-Jähriger ins Visier.
Die Ermittler erwirkten daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen in Hamburg-Harburg, Hamburg-Neugraben und Seevetal-Meckelfeld (Niedersachsen), die am Dienstag mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften vollstreckt wurden.
Dabei stellten die Beamten zwei scharfe Schusswaffen, mehrere Mobiltelefone, geringe Mengen Drogen sowie rund 34.000 Euro sicher.
Darüber hinaus wurden die beiden Männer angetroffen und vorläufig festgenommen. Sie kamen anschließend in U-Haft. Später wurde gegen den 46-Jährigen ein Haftbefehl erlassen, während der 31-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß kam.
Gegen beide Männer wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem oder den noch unbekannten Schützen dauern ebenfalls noch an, es wird darüber hinaus weiter nach Zeugen gesucht, so die Beamten abschließend.
Titelfoto: NEWS5 / N5 DESK