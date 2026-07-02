Schüsse in Hamburg: Polizei nimmt zwei Männer fest, bittet aber weiter um Hinweise

Hamburg - Am 15. Juni fielen in einem Park in Hamburg Schüsse , ein 45-Jähriger wurde schwer verletzt. Nun wurden zwei Männer vorläufig festgenommen, die Polizei bittet allerdings weiterhin um Hinweise.

Schwer bewaffnete Polizisten sicherten am 15. Juni das Gebiet rund um den Tatort. © NEWS5 / N5 DESK

Wie die Beamten mitteilten, gerieten durch die Ermittlungen des Landeskriminalamts und des Drogendezernats ein 31-Jähriger und ein 46-Jähriger ins Visier.

Die Ermittler erwirkten daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen in Hamburg-Harburg, Hamburg-Neugraben und Seevetal-Meckelfeld (Niedersachsen), die am Dienstag mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften vollstreckt wurden.

Dabei stellten die Beamten zwei scharfe Schusswaffen, mehrere Mobiltelefone, geringe Mengen Drogen sowie rund 34.000 Euro sicher.

Darüber hinaus wurden die beiden Männer angetroffen und vorläufig festgenommen. Sie kamen anschließend in U-Haft. Später wurde gegen den 46-Jährigen ein Haftbefehl erlassen, während der 31-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß kam.