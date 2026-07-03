Gleich mehrere Festnahmen? Auseinandersetzung in Hamburg eskaliert

Hamburg - Heftige Szene am Freitagabend: Im Hamburger Stadtteil Wilstorf ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen eskaliert, die in einer Schlägerei endete.

Am Freitagabend eskalierte eine Auseinandersetzung in Hamburg. Die Polizei rückte aus. © Lenthe-Medien/Reimer

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr am Reeseberg, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Bei den beiden Beteiligten handelte es sich um männliche Personen, so der Sprecher weiter. Angaben zum Alter lagen jedoch nicht vor. Auch die Hintergründe zur Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar.

Um die beiden Streithähne haben sich während der Auseinandersetzung noch weitere Personen versammelt, die sich vor allem verbal attackierten. Insgesamt zwei leicht Verletzte forderte die Schlägerei.