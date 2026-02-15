Drogen-Deal geplatzt: Schlägerei am S-Bahnhof

Hamburg - Drogenübergabe scheiterte: Am Sonntagmittag kam es am S-Bahnhof Holstenstraße in Hamburg zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen.

Gegen Sonntagmittag kam es an der S-Bahn-Station Holstenstraße zu einer Schlägerei. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 mitteilte, wurden die Polizisten gegen 12.15 Uhr zu der S-Bahn-Station gerufen.

Zunächst ging die Behörde von einer größeren Schlägerei aus. Vor Ort stritt sich jedoch nur eine Personengruppe untereinander, wobei auch Schlagwerkzeug benutzt wurde.

Der Hintergrund soll laut Polizeiangaben wahrscheinlich eine schiefgegangene Betäubungsmittel-Übergabe gewesen sein. Ein Drogenspürhund konnte vor Ort geringe Mengen an Betäubungsmittel feststellen.

Eine der beteiligten Person wurde wegen Kreislaufproblemen in einem Rettungswagen behandelt.

Zwei weitere Personen nahm die Polizei in Gewahrsam. Angaben zu Geschlecht, Alter oder genaue Anzahl der Beteiligten konnte die Polizei noch nicht machen.