Sohn tötet schlafende Mutter mit Harpune: Knapp ein Jahr später steht Urteil endgültig fest

Hamburg - Ein damals 19-Jähriger hat im Dezember 2024 seine schlafende Mutter getötet. Jetzt steht fest: Das Landgericht Hamburg hat die Unterbringung des jungen Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Im Dezember 2024 hat in Hamburg ein Sohn seine Mutter getötet. © NEWS5 / René Schröder

Der Prozess begann im Juni 2025 unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie das Landgericht am Mittwoch mitteilte, ist das Urteil nun seit dem 27. Januar 2026 rechtskräftig.

Dem Verurteilten wird Mord aus Heimtücke zur Last gelegt. Er soll laut Anklage in der Nacht des 15. Dezember 2024 seiner auf dem Sofa schlafenden Mutter mit einer Harpune zwei Aluminiumpfeile in den Kopf geschossen haben. Daraufhin sei diese bewusstlos geworden.

Nachdem er der 50-Jährigen anschließend mehrere Schnittverletzungen mit einem Messer im Bereich des Kopfes und Halses zugefügt hatte, verstarb diese wenig später in ihrer Wohnung in Hamburg-Wandsbek.

Der junge Mann habe damals selbst die Polizei gerufen und die Tat gestanden. Deshalb sei auch die Täterschaft bereits eindeutig geklärt gewesen.