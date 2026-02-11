Offenbar Person mit Waffe gesichtet! Spezialkräfte nehmen Jugendlichen fest

Hamburg - Aufruhr in der Hansestadt: Die Polizei wendete sich am Mittwochmittag mit einem öffentlichen Aufruf an Hamburgerinnen und Hamburger.

In Hamburg läuft aktuell ein großer Polizeieinsatz. © NEWS5 / René Schröder

Die Polizei warnte zunächst vor einer mutmaßlich bewaffneten Person in Hamburg-Billstedt. Spezialkräfte nahmen einen Jugendlichen vorläufig fest, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24. Bei dieser Person sei eine Spielzeugpistole gefunden worden.

"Aktuell kommt es in der Steinfeldtstraße zu einem größeren Polizeieinsatz", teilten die Beamten zuvor mit.

Es soll dort eine Person mit einer Waffe gesehen worden sein. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass es sich um einen Einsatz ein einer Schulde handle.