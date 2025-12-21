Dreister Einbruch bei der Feuerwehr: "Bei Notfällen verzögert sich derzeit eine Rettung"

Stapelfeld (Schleswig-Holstein) - In der Nacht zu Sonntag haben sich Einbrecher Zugang zum Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Stapelfeld (Kreis Stormarn) verschafft. Der Diebstahl sorgt für eine verzögerte Rettung und könnte durchaus brisant sein.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren, tappt aber noch im Dunkeln. © NEWS5 / René Schröder

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stapelfeld (Kreis Stormarn) wollten ihren Augen nicht trauen, als sie am Sonntagmorgen bei der Wache eintrafen.

Einbrecher seien in das Gebäude eingedrungen und hebelten die Fahrzeuge auf, so ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr gegenüber TAG24.

Das Diebesgut: Zwei hydraulische Spreizer im Wert von jeweils 8000 bis 10.000 Euro. Die Geräte werden unter anderem dann verwendet, wenn Personen bei Unfällen in den Fahrzeugen eingeklemmt sind.

Aktuell steht die Wache jetzt ohne Spreizer da, die nächsten Feuerwehren mit entsprechenden Geräten sind in Barsbüttel und Großhansdorf.

"Bei Notfällen verzögert sich derzeit eine Rettung", so der Sprecher mit Verweis auf die längeren Anfahrzeiten. Immerhin werde eine andere Wache sie in den nächsten Tagen leihweise mit Ersatz ausstatten.