Mann in Wohnung erstochen! Polizei nimmt Verdächtigen fest

Hamburg - Drama kurz vor Weihnachten : Am Dienstagabend ist eine Person in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg getötet worden. Ein Tatverdächtiger wurde von der Polizei festgenommen.

In Hamburg-Rahlstedt ist es am Dienstagabend zu einem Tötungsdelikt gekommen. © Citynewstv

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte am Morgen gegenüber TAG24, dass die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr in den Neuköllner Ring im Stadtteil Rahlstedt alarmiert worden waren.

In der Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses war es zuvor zu einem "vollendeten Tötungsdelikt" gekommen, so der Sprecher.

Details nannte er nicht, nach TAG24-Informationen soll es sich bei der toten Person aber um einen Mann handeln, der offenbar erstochen wurde.

Der Sprecher bestätigte, dass ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte, die Identifizierung läuft allerdings noch.