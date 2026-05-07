Eklat bei der Polizei? Beamter soll Kolleginnen unter der Dusche gefilmt haben
Von Stefan Flomm
Hamburg - Auf einer Hamburger Polizeiwache soll ein Polizist heimlich seine Kolleginnen in den Wasch- und Duschräumen gefilmt haben. Ein Sprecher der Innenbehörde bestätigte auf Nachfrage einen entsprechenden Bericht der "BILD".
Das Dezernat Interne Ermittlungen (DIE) führe diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren. Der 28 Jahre alte Polizist sei vom Dienst suspendiert worden, hieß es in dem Bericht weiter.
Nach dem Zeitungsbericht soll der Mann eine Kamera im Sanitärbereich installiert haben. Eine Polizistin entdeckte das Gerät und informierte ihre Vorgesetzten.
Mithilfe einer ebenfalls installierten Kamera wurde der Mann schließlich gefilmt, als er seine Technik überprüfte.
Unklar sei, seit wann die Aufnahmen angefertigt wurden. Dem 28-Jährigen drohen nun straf- und beamtenrechtliche Konsequenzen.
Titelfoto: Citynewstv