Großeinsatz am Hauptbahnhof: Polizei durchsucht Hunderte Menschen und wird fündig

Hamburg - Die Bundespolizei hat am Samstag bei einer Kontrolle rund um den Hamburger Hauptbahnhof nach eigenen Angaben 100 Gramm Kokain , acht Messer und sechs Reizstoffsprühgeräte sichergestellt.

Das Foto zeigt eine Übersicht einiger Gegenstände, die bei Kontrollen am Samstag durch die Polizei sichergestellt wurden. © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Die Beamten führten bei einem Einsatz am Samstag rund 560 Personenkontrollen und Durchsuchungen durch, wie die Bundespolizei mitteilte.

Dabei verhafteten die Einsatzkräfte demnach auch einen 37 Jahre alten Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. Er sei bereits verurteilt worden, weil er gegen das Waffengesetz verstoßen habe.

Zudem seien bei den Kontrollen fünf Menschen aufgefallen, nach denen die Staatsanwaltschaft wegen Straftaten fahndete.