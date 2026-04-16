SEK-Einsatz in Hotel: Person verschanzt sich in Zimmer und droht mit Selbstverletzung
Hamburg - Am Donnerstag rückte ein Sozialeinsatzkommando (SEK) der Polizei Hamburg zu einem Hotel in der Kirchenallee aus.
Der Einsatz ereignete sich gegen 10.35 Uhr.
Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 erklärte, habe sich eine verhaltensauffällige Person im Ausnahmezustand in einem Zimmer des Hotels verschanzt und dadurch den Großeinsatz ausgelöst.
Sie hatte gedroht, sich selbst zu verletzen. Die Spezialkräfte des SEK stürmten deshalb den Raum und sicherten die Person, so die Sprecherin weiter.
Im Anschluss wurde die Person in ein Krankenhaus transportiert, ergänzte die Beamtin außerdem. Weitere Informationen lägen bislang noch nicht vor.
Solltet Ihr von Selbsttötungsgedanken oder -verletzungsabsichten betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: HamburgNews