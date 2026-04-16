SEK-Einsatz in Hotel: Person verschanzt sich in Zimmer und droht mit Selbstverletzung

Hamburg - Am Donnerstag rückte ein Sozialeinsatzkommando (SEK) der Polizei Hamburg zu einem Hotel in der Kirchenallee aus.

Das SEK musste wegen einer verhaltensauffälligen Person zu einem Hotel in der Kirchenallee ausrücken. © HamburgNews

Der Einsatz ereignete sich gegen 10.35 Uhr.

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 erklärte, habe sich eine verhaltensauffällige Person im Ausnahmezustand in einem Zimmer des Hotels verschanzt und dadurch den Großeinsatz ausgelöst.

Sie hatte gedroht, sich selbst zu verletzen. Die Spezialkräfte des SEK stürmten deshalb den Raum und sicherten die Person, so die Sprecherin weiter.