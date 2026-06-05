Er brachte einen Senior um sein Erspartes: Wer kennt diesen Mann?

Hamburg - Im Juni 2025 brachten zwei Männer einen Senior in Hamburg -Stellingen um sein Erspartes. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach einem der Täter.

Der mutmaßliche Betrüger wird mit drei Taten in Verbindung gebracht. © Bildmontage: Polizei Hamburg (2)

Am 20. Juni 2025 haben sich nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens zwei Männer im Försterweg als Polizist und Bankmitarbeiter ausgegeben und gelangten so an die Bankkarte eines Seniors.

Anschließend hat einer der Männer einen niedrigen vierstelligen Betrag vom Konto des Opfers abgehoben, teilte die Polizei Hamburg mit.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten Videomaterial sicher, auf dem einer der Täter zu sehen ist.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg ordnete eine Richterin nun die Veröffentlichung dieser Bilder an.

Der mutmaßliche Betrüger soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, eine schlanke Statur haben und einen Oberlippen- und Kinnbart tragen.

Der Verdächtige ist Brillenträger und war zum Zeitpunkt der Aufnahme mit einer dunklen Jeans, einem weißen T-Shirt, dunklen Sneakers und einer auffälligen Cap bekleidet.