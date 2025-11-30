Frau festgenommen: 58-Jährige verletzt Mann mit Messer

Hamburg - Mit einem Messer hat eine Frau in Hamburg -Wilhelmsburg einen Mann leicht verletzt.

In Hamburg-Wilhelmsburg verletzte am Sonntag eine 58-Jährige einen Mann mit einem Messer. © André Lenthe/Lenthe-Medien

Hintergrund der Tat soll ein Streit gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher.

Demnach würden sich die Beteiligten kennen. Der 41-jährige Leichtverletzte habe nicht in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.