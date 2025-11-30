Frau festgenommen: 58-Jährige verletzt Mann mit Messer
Von Bernhard Sprengel, Svenja-Marie Kahl
Hintergrund der Tat soll ein Streit gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher.
Demnach würden sich die Beteiligten kennen. Der 41-jährige Leichtverletzte habe nicht in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.
Die 58-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen.
Laut TAG24-Informationen soll es sich um einen Streit innerhalb einer Familie handeln.
