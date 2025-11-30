Frau festgenommen: 58-Jährige verletzt Mann mit Messer

In Hamburg eskaliert ein Familienstreit. Eine 58 Jahre alte Frau greift zum Messer.

Von Bernhard Sprengel, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Mit einem Messer hat eine Frau in Hamburg-Wilhelmsburg einen Mann leicht verletzt.

In Hamburg-Wilhelmsburg verletzte am Sonntag eine 58-Jährige einen Mann mit einem Messer.
In Hamburg-Wilhelmsburg verletzte am Sonntag eine 58-Jährige einen Mann mit einem Messer.  © André Lenthe/Lenthe-Medien

Hintergrund der Tat soll ein Streit gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher.

Demnach würden sich die Beteiligten kennen. Der 41-jährige Leichtverletzte habe nicht in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.

Die 58-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen.

Laut TAG24-Informationen soll es sich um einen Streit innerhalb einer Familie handeln.

Titelfoto: André Lenthe/Lenthe-Medien

Mehr zum Thema Hamburg Crime: