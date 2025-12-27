Streit auf Trauerfeier eskaliert: Großeinsatz in Hamburg

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Samstagabend ist ein Streit auf einer Trauerfeier eskaliert, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Die Polizei rückte am Samstagabend mit einem Großaufgebot nach Steilshoop aus, nachdem es auf einer Trauerfeier zu einer Auseinandersetzung gekommen war. © Lenthe-Medien/Presang

Gegenüber TAG24 erklärte ein Sprecher des Lagedienstes, dass die Einsatzkräfte gegen 19.42 Uhr in den Ruwoldtweg im Stadtteil Steilshoop alarmiert worden waren.

Aus noch ungeklärter Ursache waren nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Besucher der Trauerfeier aneinandergeraten - zunächst verbal, dann auch körperlich.

Während einer der beiden Beteiligten leichte Verletzungen erlitt und zur Behandlung ins Krankenhaus kam, flüchtete sein Kontrahent vom Ort des Geschehens.