Bedrohungslage in Hamburg? Schwer bewaffnete Kräfte im Einsatz

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Montag rückten schwer bewaffnete Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus im Süden der Hansestadt aus.

In Hamburg-Harburg waren am Montag schwer bewaffnete Kräfte der Polizei im Einsatz. Zuvor soll es eine Bedrohungslage gegeben haben. © NEWS5/Sebastian Peters

Gegenüber TAG24 erklärte ein Sprecher der Polizei, dass die Beamten gegen 13.45 Uhr in die Reinholdstraße (Stadtteil Harburg) alarmiert worden waren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Personen in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der beiden Beteiligten eine Schusswaffe hervorgeholt haben.

Aufgrund dieser möglichen Bedrohungslage rückten schwer bewaffnete Einsatzkräfte an - sie kontrollierten eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, konnten aber niemanden antreffen.