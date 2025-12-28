Europaweit gesucht: Mann droht mit dem Tod und wird festgenommen

Hamburg - Ein wegen versuchten Einbruchs und Drogenbesitzes europaweit gesuchter Mann ist in Hamburg festgenommen worden, nachdem er einen jungen Mann beleidigt und mit dem Tod bedroht haben soll.

Ein europaweit gesuchter Mann wurde nach einer Morddrohung an der Hamburger Reeperbahn festgenommen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Der 41-Jährige habe am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages einen 21-Jährigen zunächst mit Worten und Gesten beleidigt und ihn anschließend bedroht, teilte die Bundespolizei mit.

Hinzugerufene Beamte überprüften daraufhin die Personalien des Mannes und stellten fest, dass gegen ihn ein europäischer Haftbefehl vorlag. Er müsse eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verbüßen.

Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten im S-Bahnhof Reeperbahn fest. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.