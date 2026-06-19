Streit zwischen Jugendlichen in Freibad, dann fällt das Wort "Messer"

Hamburg - Ärger in der Hansestadt: Am Freitagabend sind rund ein Dutzend Personen in einem Freibad in Hamburg aneinandergeraten. Die Polizei musste anrücken.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen beim Freibad Marienhöhe an. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Lagedienstes gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 18.40 Uhr zum Freibad Marienhöhe im Stadtteil Sülldorf alarmiert worden.

Aus noch ungeklärter Ursache waren mehrere Jugendliche in Streit geraten. Dabei soll das Wort "Messer" gefallen sein, zum Einsatz kam ein solches aber nicht, erklärte der Sprecher.

Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort eintraf, war der Initiator der Auseinandersetzung bereits nicht mehr vor Ort. Verletzt wurde bei dem Streit nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.