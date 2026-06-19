Streit zwischen Jugendlichen in Freibad, dann fällt das Wort "Messer"
Hamburg - Ärger in der Hansestadt: Am Freitagabend sind rund ein Dutzend Personen in einem Freibad in Hamburg aneinandergeraten. Die Polizei musste anrücken.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 18.40 Uhr zum Freibad Marienhöhe im Stadtteil Sülldorf alarmiert worden.
Aus noch ungeklärter Ursache waren mehrere Jugendliche in Streit geraten. Dabei soll das Wort "Messer" gefallen sein, zum Einsatz kam ein solches aber nicht, erklärte der Sprecher.
Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort eintraf, war der Initiator der Auseinandersetzung bereits nicht mehr vor Ort. Verletzt wurde bei dem Streit nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.
Nach TAG24-Informationen sollen einige Beteiligte circa 30 Minuten später am Bahnhof Sülldorf erneut aneinandergeraten sein, sodass wieder die Polizei anrücken musste.
Der Sprecher konnte zu diesem zweiten Einsatz auf Nachfrage allerdings keine Angaben machen.
Titelfoto: Lenthe-Medien