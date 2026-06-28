Mann entblößt sich vor Bundespolizisten: Einige Stunden später eskaliert die Lage erneut

Hamburg - Er ließ die Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof am Samstag gleich mehrfach ausrücken: Ein 41 Jahre alter Mann sorgte mit einer Reihe von Vorfällen für Aufsehen. Nach einer exhibitionistischen Handlung vor Polizisten ereignete sich am Abend gleich der nächste Vorfall.

Ein 41-Jähriger entblößte sich am Samstag am Hamburger Hauptbahnhof vor der Bundespolizei. Dann kam es noch dicker. (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

Obwohl gegen ihn ein Hausverbot bestand, betrat der polizeibekannte Mann am Samstag gegen 14 Uhr einen Drogeriemarkt in der Wandelhalle. Ein Ladendetektiv alarmierte daraufhin die Bundespolizei. Doch als die Beamten dort eintrafen und seine Personalien überprüften, kam es noch dicker.

Plötzlich zog der 41-Jährige einfach seine Hose herunter, entblößte sich und zeigte den Polizisten sein Geschlechtsteil! Sofort leiteten die Beamten ein Verfahren ein. Nach dem Eklat wurde der wieder vollständig bekleidete Mann zunächst entlassen, doch einige Stunden später folgte gleich der nächste Schock.

Gegen 21 Uhr tauchte der Mann erneut verbotenerweise in demselben Drogeriemarkt auf. Diesmal soll er einen Schokoriegel im Wert von 59 Cent gestohlen haben. Wieder verständigte der Ladendetektiv die Bundespolizei.

Bei der erneuten Kontrolle eskalierte die Situation. Nach Angaben der Beamten wurde der Mann plötzlich aggressiv, schubste einen der Polizisten und versuchte anschließend, ihn mit einem gezielten Kopfstoß zu verletzen. Glücklicherweise konnte der Beamte dem Angriff ausweichen und den 41-Jährigen kontrolliert zu Boden bringen.