Schokoladendieb gefasst! Polizei macht bei Durchsuchung überraschende Entdeckung

Hamburg - Kuriose Szene in der Hansestadt : Am Sonntagabend soll ein 36-jähriger Mann am Hamburger Hauptbahnhof einen Drogeriemarkt betreten haben. Den Laden verließ er daraufhin offenbar mit vollen Taschen, aber ohne zu zahlen.

Die Polizei stellte gestohlene Schokolade sicher. © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei steckte der Tatverdächtige gegen 22.21 Uhr insgesamt 28 hochpreisige Schokoladentafeln ein. Unter den Süßwaren befanden sich verschiedene Sorten und Kreationen, darunter "Mandel", "Haselnuss", "Pretzel & Nuss" sowie "Eiscafé".

Ein Ladendetektiv beobachtete den Vorfall. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann die Schokoladentafeln in eine mitgeführte Einkaufstasche legte und anschließend den Verkaufsbereich verließ - ohne zu bezahlen. Der Sicherheitsdienst reagierte umgehend und verständigte die Bundespolizei.

Eine Streife nahm den 36-Jährigen kurz darauf im Bereich des Hauptbahnhofs fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des ukrainischen Staatsangehörigen kam jedoch noch weiteres Diebesgut zum Vorschein: Vier entwendete Ringe fielen dabei aus seiner Jacke zu Boden!