Mann durch Messerangriff im Nacken verletzt: Täter flüchtig

Hamburg - Am Sonntagabend wurde ein Mann nahe dem Hamburger Hauptbahnhof durch einen Messerangriff im Nacken verletzt.

Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. © HamburgNews/Christoph Seemann

Gegen 20.15 Uhr habe ein 45-Jähriger den Zebrastreifen am Steintorplatz überquert, als er plötzlich Schmerzen im Nacken verspürte, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte.

Als sich der Mann umdrehte, sah er den Täter noch flüchten. Dabei soll es sich um einen circa 20-jährigen Mann handeln.

Das Opfer suchte in einem nahegelegenen Restaurant Hilfe und wurde dort durch Ersthelfer versorgt. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.